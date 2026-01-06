TEMAS DE HOY:
Caso mujer encontra en freezer Mario Argollo COB Accidente Santa Cruz

32ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Terminal de buses habilita viajes de Oruro a Cochabamba

La Terminal de buses de Oruro ha habilitado los viajes hacia Cochabamba tras varias horas de suspensión por reporte de bloqueos en la carretera.

Juan Marcelo Gonzáles

06/01/2026 16:24

Foto: Terminal de Buses de Oruro
Oruro

Escuchar esta nota

La Terminal de buses de Oruro ha habilitado los viajes hacia Cochabamba tras varias horas de suspensión por reporte de bloqueos en la carretera.

Según el comunicado de la Estación de Autobuses Oruro., los viajes se restablecen hacia los valles, pero se mantienen las restricciones hacia el departamento de La Paz.

La Administradora Boliviana de Carreteras emitió un informe donde se reportaron siete bloqueos a nivel nacional, donde, dentro del departamento de La Paz, se mantienen los cuatro puntos de bloqueo por manifestaciones de la Central Obrera Boliviana, mientras que los restantes tres están en Pando por conflictos sociales regionales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD