Terminal de buses habilita viajes de Oruro a Cochabamba

La Terminal de buses de Oruro ha habilitado los viajes hacia Cochabamba tras varias horas de suspensión por reporte de bloqueos en la carretera.

Según el comunicado de la Estación de Autobuses Oruro., los viajes se restablecen hacia los valles, pero se mantienen las restricciones hacia el departamento de La Paz.

La Administradora Boliviana de Carreteras emitió un informe donde se reportaron siete bloqueos a nivel nacional, donde, dentro del departamento de La Paz, se mantienen los cuatro puntos de bloqueo por manifestaciones de la Central Obrera Boliviana, mientras que los restantes tres están en Pando por conflictos sociales regionales.

Mira la programación en Red Uno Play