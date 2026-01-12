Mapa de transitabilidad: ABC muestra más de 30 puntos de bloqueo, pese al acuerdo con la COB

A pesar del acuerdo firmado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), que incluyó la abrogación del Decreto Supremo 5503, persisten más de 30 puntos de bloqueo en carreteras de todo el país, según el mapa actualizado de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La Paz y Cochabamba, los más afectados

En La Paz se concentran al menos 13 cortes de ruta, muchos de ellos en vías estratégicas hacia el Altiplano y la frontera. Entre los puntos más críticos se encuentran:

Desaguadero (Puente Katari y Laja)

Copacabana (La Cumbre y el estrecho de Tiquina)

Salidas desde El Alto, como Konani y Calamarca

En Cochabamba se registran 16 bloqueos que impactan el eje troncal, afectando la conexión con el occidente del país. Las zonas más afectadas son Sayari, Pongo y Quillacollo.

Cortes también en Santa Cruz, Oruro y Potosí

En Santa Cruz, los bloqueos continúan en tres puntos clave:

Puente Yapacaní

San Julián

Carretera nueva a Cochabamba, dificultando el paso hacia el Beni.

Oruro reporta cortes en zonas como Caracollo, y en Potosí los puntos de protesta se concentran en Chorillos y rutas que conectan con Sucre y Tarija.

La instrucción de la COB no se cumple

Pese a que la COB emitió un instructivo solicitando el levantamiento de los bloqueos tras el acuerdo, gran parte de los cortes se mantiene activa, lo que ha generado preocupación por el impacto en el transporte de personas, alimentos y mercancías.

La ABC recomienda a la población consultar el mapa de transitabilidad actualizado en su sitio oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo

