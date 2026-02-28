Fiscalía inicia investigaciones de oficio tras trágico accidente aéreo en El Alto

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado informó que dispuso el inicio inmediato de las investigaciones correspondientes a raíz del fatal accidente aéreo ocurrido este viernes en cercanías del Aeropuerto Internacional de El Alto.

El suceso, que conmociona a la población, dejó como saldo trágico personas fallecidas y heridas. Ante esta situación, el ente fiscalizador señaló que no solo se investigarán las causas directas del siniestro, sino también otros posibles hechos delictivos que pudieran registrarse en torno al evento.

El Ministerio Público enfatizó que el proceso investigativo se llevará a cabo bajo los principios de objetividad y transparencia. El objetivo principal es "llegar a conocer la verdad histórica de los hechos y determinar responsabilidades conforme a ley si así corresponde".

Al cierre del comunicado fechado en Sucre este 27 de febrero de 2026, la institución expresó su solidaridad con los afectados por esta tragedia:

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de los fallecidos y deseamos pronta recuperación a los heridos".

Las autoridades judiciales se mantendrán vigilantes al avance de las pericias técnicas para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron la caída de la aeronave.

