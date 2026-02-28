TEMAS DE HOY:
Que no me pierda

Liberan a la alcaldesa de Cobija tras dos días de aprehensión por deudas laborales heredadas

Ana Lucía Reis calificó su detención como una experiencia para conocer las carencias del sistema judicial boliviano.

Ximena Rodriguez

28/02/2026 0:02

Foto: Red Uno.
Pando

La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, fue liberada esta noche tras permanecer dos días bajo custodia por deudas laborales heredadas del periodo 2015-2021. La justicia ordenó su libertad inmediata luego de que su defensa acreditara el pago correspondiente a laudos arbitrales antiguos.

Al salir del recinto, la autoridad manifestó su alivio y agradeció la oportunidad de conocer la realidad de quienes esperan resultados sobre su situación jurídica. "Doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de estar durante estos dos días conociendo a tanta gente y conociendo más de la justicia", declaró Reis.

La alcaldesa cuestionó duramente que se utilice la privación de libertad para resolver conflictos administrativos que no fueron generados en su actual mandato. "No puede ser que una autoridad vaya a la cárcel por un proceso laboral; ha sido también un espacio para entender muchas cosas", sentenció la autoridad.

A pesar de que el municipio se declaró anteriormente "quebrado", la gestión logró subsanar los mandamientos de apremio que originaron la detención. Finalmente, Reis aseguró que continuará trabajando por Cobija, mientras su equipo legal monitorea otros 30 procesos que aún se ventilan en los juzgados.

 

