Bándalos Chinos llega por primera vez a Bolivia con conciertos en La Paz y Santa Cruz

La reconocida banda argentina Bándalos Chinos llegará por primera vez a Bolivia con dos conciertos programados en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, en el marco de su gira promocional “Vándalos”, su más reciente producción discográfica. El vocalista Gregorio Degano (Goyo) mencionó que están bastante ansiosos por llegar a nuestro territorio.

Goyo mencionó que recibían bastantes mensajes de Bolivia invitándolos a nuestro territorio y al fin se concretó esta visita. El vocalista menciona que asegura será un show imperdible en ambas ciudades.

El grupo se presentará el 6 de marzo en el Campo Ferial Chuquiago Marka, mientras que el 7 de marzo actuará en el Círculo de Oficiales del Ejército (COE), llevando a los escenarios bolivianos su característico sonido que fusiona el pop, la electrónica suave y el indie con un estilo sofisticado que los ha convertido en uno de los fenómenos musicales más importantes del continente.

La banda llega al país tras su reciente participación en el Cosquín Rock, uno de los festivales más emblemáticos de Sudamérica, realizado durante las celebraciones de carnaval. Posteriormente, continuará su gira internacional con presentaciones en el Lollapalooza Chile y en un festival de música en España.

Formada en Buenos Aires, Bándalos Chinos ha logrado posicionarse como uno de los proyectos más influyentes del indie latinoamericano gracias a canciones que combinan melodías envolventes, letras introspectivas y una estética sonora moderna. Entre sus temas más populares destacan “Vámonos de Viaje”, una canción que los catapultó a la fama regional; “Departamento”, uno de sus mayores éxitos por su estilo fresco y pegajoso; y “Demasiado”, un tema que refleja la esencia emocional y sonora que define a la banda. Estas canciones han acumulado millones de reproducciones y consolidado una base de seguidores que ahora podrá verlos por primera vez en Bolivia.

