“Será brutal”: productores y mentores anticipan una temporada intensa en 'Duelo de Voces'

La emoción está a punto de desatarse. Este lunes 2 de marzo, a las 20:45, Red Uno estrenará La Gran Batalla: Duelo de Voces, un formato que promete revolucionar la escena musical boliviana.

A diferencia de otros programas centrados en imitaciones o desafíos virales, esta nueva apuesta busca algo más ambicioso: descubrir y lanzar nuevos artistas al mercado nacional, brindando una plataforma real a talentos emergentes.

Exigencia, disciplina y producción de alto nivel

Los mentores y productores visitaron el programa El Mañanero para anticipar lo que se viene y dejaron claro que no será una competencia sencilla.

El productor musical Carlos Pérez aseguró que el objetivo es potenciar al máximo a cada participante:

“Estamos acá para resaltar los nuevos talentos en el tema de producción y dar lo mejor, sacar lo mejor que tenga cada participante”.

Por su parte, Maisa Roca destacó el impacto que tendrá el programa:

“Va a estar súper increíble. La gente tiene que estar pegada a su televisor porque se viene algo muy bueno. Se trata de impulsar sueños. Hay mucho talento oculto y vamos a sacarlo a la luz”.

En la misma línea, Lilibeth Temo expresó su entusiasmo:

“Feliz y expectante de todo lo que se viene. Daré todo de mí para poder sacar al próximo artista”.

Mientras que David Dionich adelantó una temporada intensa:

“Lo que se viene es brutal. Hay mucha música, mucho talento, será un gran viaje para todos”.

No es solo cantar

El productor Franklin Trigo explicó que el programa no se limitará a la interpretación vocal.

“No es solo cantar. Un artista debe ser completo: actitud, disciplina, elección de canciones, conexión con el público, hasta la visión de contratos. Es la primera vez que se enfocará desde la producción integral”.

En tanto, Jesús Oliva “El G” y Juan Pablo Ojeda coincidieron en que el público verá una megaproducción musical sin precedentes en la televisión nacional.

Una competencia auténtica

Según la promoción oficial, el programa no irá “por lo más sencillo”. Será una competencia real entre voces que deberán conquistar al público y consolidarse como las nuevas figuras de la música boliviana.

Estreno: lunes 2 de marzo

20:45

Por Red Uno y sus plataformas digitales.

La cuenta regresiva ya comenzó. Las noches prometen ser de infarto… y de talento puro.

