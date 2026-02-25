Transporte abandona el diálogo por informalidad, pero aguarda nueva convocatoria

La Confederación de Choferes de Bolivia se declaró en estado de emergencia tras el fracaso de la reunión convocada por el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y ANH. El sector denuncia que la distribución de gasolina de mala calidad ha provocado daños severos en el parque automotor a nivel nacional.

Lucio Gómez, dirigente máximo del sector, lamentó la ausencia del ministro en la mesa de diálogo, lo que provocó el abandono de la mayoría de las federaciones presentes.

“Lamentablemente no ha llegado a tiempo el ministro, ha habido molestia, se decidió abandonar”, explicó el representante sobre la ruptura del encuentro.

El dirigente subrayó que el Gobierno ya ha reconocido la distribución de combustible deficiente y ahora exigen que el compromiso de reparación sea real.

La Confederación ha solicitado formalmente una nueva fecha de reunión mediante una carta. Exigen que el resarcimiento de daños se realice con responsabilidad y bajo estricto cumplimiento en cada departamento del país.

Gómez concluyó con una advertencia contundente sobre los estándares de los hidrocarburos que se comercializan en las estaciones de servicio. “A partir de ahora no se va a tolerar ese combustible de mala calidad”, finalizó, mientras el sector queda a la espera de una convocatoria inmediata.

