Grisel Quiroga y Leonel Fransezze vuelven al prime time: "Bolivia vivirá una revolución musical"

La televisión nacional se prepara para un despliegue de producción sin precedentes. Este lunes, el "Canal Naranja" abre las puertas de su estudio 5 para el gran estreno de "La Gran Batalla: Duelo de Voces". Sus presentadores, Grisel Quiroga y Leonel Fransezze, adelantaron que el proyecto no solo busca entretener, sino transformar la industria musical boliviana.

Un despliegue "monstruoso"

La magnitud del set es, según los conductores, el factor sorpresa inicial. "He podido estar en el estudio y no sé si se ha hecho algo tan monstruoso anteriormente; es el escenario más grande que se ha visto en mucho tiempo en el país", aseguró Leonel. Por su parte, Grisel destacó que el espacio es el doble de grande que en temporadas pasadas, incorporando tecnología de punta para recibir a los nuevos talentos.

Casting en vivo: De 40 a solo 16 elegidos

La gran novedad de este estreno es que el proceso de selección no ha terminado. Aunque ya existen 40 preseleccionados tras un casting nacional masivo, el primer programa será una prueba de fuego:

Tensión en directo: Los televidentes serán testigos de la última etapa del casting en vivo.

El filtro final: Solo 16 voces lograrán asegurar su lugar en la competencia oficial.

Talento real: "Ya no vamos a disfrutar de una competencia de playback, sino que vamos a escuchar estas fantásticas voces", enfatizó Leonel, marcando la diferencia con ciclos anteriores.

Formación integral con estrellas internacionales

El programa no se limitará a la competencia, sino que funcionará como una escuela. Cada participante contará con el apoyo de productores musicales y coaches de la talla de David Dionich, Maisa Roca y Vanessa Añez.

En cuanto al jurado, la exigencia será máxima con la presencia de Alenir Echeverría, Diego Ríos, Marco Veizaga y Tito Larenti. "Alenir viene superexigente, me preocupa", confesó Grisel, advirtiendo que los participantes deberán demostrar excelencia desde el primer minuto.

Cita con el talento boliviano

El objetivo final es visibilizar el potencial artístico del país. "La industria musical no solo tiene cantantes, tiene productores y profesores; Red Uno es la vitrina para visibilizar este talento que sobra en Bolivia", concluyó Fransezze.

Estreno: Lunes 2 de marzo.

Hora: 20:45 (con previa en streaming desde las 19:45).

Canal: Red Uno de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play