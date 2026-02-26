¿Estás listo? Este sábado habrá simulacro del apagón analógico en el eje troncal

La cuenta regresiva hacia el apagón analógico ya comenzó. Este sábado 28 de febrero se realizará un simulacro en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, como parte de la transición a la televisión digital terrestre.

El director Técnico Sectorial de Telecomunicaciones y TIC de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Gustavo Pozo, confirmó que el apagón definitivo en estas ciudades se ejecutará el 30 de mayo de este año.

“Estamos en la recta final para el apagón analógico (…) y para ello tenemos una actividad este fin de semana”, explicó en contacto con Bolivia TV.

¿En qué consistirá el simulacro?

Durante cuatro horas, de 10:00 a 14:00, los canales de televisión del eje troncal dejarán de emitir su señal analógica habitual.

En lugar de la programación regular, aparecerá en pantalla un mensaje informativo indicando que se trata de un simulacro y explicando cómo sintonizar la señal digital, en los casos en que el operador ya la tenga habilitada.

Además, continuará visible el conteo regresivo a través de una marca de agua en pantalla, indicando los días que faltan para el cese definitivo de la señal analógica.

¿Están listos los canales?

Según datos de la ATT, el 75% de los canales ya está preparado o inició su trámite de migración a la señal digital. Con el resto, la entidad mantiene reuniones de coordinación para garantizar la transición.

Tres fases hacia la televisión digital

El proceso de apagón analógico se desarrollará en tres etapas:

Primera fase – mayo de 2026: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Segunda fase – mayo de 2028: Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y localidades con más de 40.000 habitantes.

Tercera fase – mayo de 2030: Resto del país.

La meta es que, en los próximos años, la cobertura digital alcance el 100% del territorio nacional.

