¿Tu vehículo sufrió daños por gasolina desestabilizada? Estos son los requisitos que exige el SREC

Antes de iniciar el trámite por daños atribuidos a gasolina desestabilizada, los propietarios deben reunir documentación obligatoria. Aquí te explicamos qué exige el sistema y cómo preparar tu registro.
26/02/2026 11:36
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) habilitó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) para atender reclamos por posibles daños en vehículos. Sin embargo, para que el proceso avance, es indispensable cumplir con una serie de requisitos formales.
A continuación, el detalle de todo lo necesario para iniciar el registro correctamente.
1. Documentos de identificación del propietario
El titular del vehículo deberá presentar:
Cédula de identidad vigente
Documento RUAT, que acredita la titularidad del motorizado
El sistema validará estos datos de manera cruzada con registros oficiales, por lo que la información debe coincidir exactamente.
2. Información del vehículo
Para confirmar que el motorizado se encuentra dentro del universo afectado, se requerirá:
Registro en el sistema RUAT
SOAT vigente
Confirmación de carga de combustible durante el periodo crítico
La validación se realizará mediante cruce de datos con plataformas oficiales como:
B-SISA
RUAT
SEGIP
SOAT
Este paso es clave para determinar si el vehículo está habilitado para continuar con el trámite.
3. Datos de contacto obligatorios
El usuario deberá proporcionar:
Número de celular activo
Medio de contacto disponible para seguimiento del caso
El registro se realizará principalmente mediante WhatsApp y a través de un Centro de Atención al Usuario, cuyos canales oficiales serán anunciados por YPFB.
4. Respaldo de los daños reportados
Para que el caso sea evaluado, es obligatorio presentar evidencia que respalde el reclamo:
Fotografías claras de los daños
Facturas o recibos de reparación
Informes técnicos (si corresponde)
Detalle escrito del problema presentado
Sin esta documentación, el caso no podrá pasar a la fase de evaluación técnica.
5. Documentación para la compensación
Una vez validado el registro, el usuario deberá completar:
Declaración jurada
Finiquito de liquidación
Número de cuenta bancaria
Nombre del banco donde se realizará el depósito
El pago se efectuará únicamente mediante transferencia bancaria al titular registrado.
¿Por qué es importante cumplir todos los requisitos?
El SREC funciona con un sistema de validación técnica y cruce de información oficial. Si existe inconsistencia en los datos o falta algún documento, el trámite puede quedar observado o rechazado.
El objetivo, según YPFB, es garantizar un proceso transparente, ordenado y con respaldo legal para evitar fraudes y asegurar que la compensación llegue únicamente a los casos que cumplan las condiciones establecidas.
