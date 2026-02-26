¿Tu vehículo sufrió daños por gasolina desestabilizada? Estos son los requisitos que exige el SREC

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) habilitó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) para atender reclamos por posibles daños en vehículos. Sin embargo, para que el proceso avance, es indispensable cumplir con una serie de requisitos formales.

A continuación, el detalle de todo lo necesario para iniciar el registro correctamente.

1. Documentos de identificación del propietario

El titular del vehículo deberá presentar:

Cédula de identidad vigente

Documento RUAT, que acredita la titularidad del motorizado

El sistema validará estos datos de manera cruzada con registros oficiales, por lo que la información debe coincidir exactamente.

2. Información del vehículo

Para confirmar que el motorizado se encuentra dentro del universo afectado, se requerirá:

Registro en el sistema RUAT

SOAT vigente

Confirmación de carga de combustible durante el periodo crítico

La validación se realizará mediante cruce de datos con plataformas oficiales como:

B-SISA

RUAT

SEGIP

SOAT

Este paso es clave para determinar si el vehículo está habilitado para continuar con el trámite.

3. Datos de contacto obligatorios

El usuario deberá proporcionar:

Número de celular activo

Medio de contacto disponible para seguimiento del caso

El registro se realizará principalmente mediante WhatsApp y a través de un Centro de Atención al Usuario, cuyos canales oficiales serán anunciados por YPFB.

4. Respaldo de los daños reportados

Para que el caso sea evaluado, es obligatorio presentar evidencia que respalde el reclamo:

Fotografías claras de los daños

Facturas o recibos de reparación

Informes técnicos (si corresponde)

Detalle escrito del problema presentado

Sin esta documentación, el caso no podrá pasar a la fase de evaluación técnica.

5. Documentación para la compensación

Una vez validado el registro, el usuario deberá completar:

Declaración jurada

Finiquito de liquidación

Número de cuenta bancaria

Nombre del banco donde se realizará el depósito

El pago se efectuará únicamente mediante transferencia bancaria al titular registrado.

¿Por qué es importante cumplir todos los requisitos?

El SREC funciona con un sistema de validación técnica y cruce de información oficial. Si existe inconsistencia en los datos o falta algún documento, el trámite puede quedar observado o rechazado.

El objetivo, según YPFB, es garantizar un proceso transparente, ordenado y con respaldo legal para evitar fraudes y asegurar que la compensación llegue únicamente a los casos que cumplan las condiciones establecidas.

