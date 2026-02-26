TED La Paz admite demanda de inhabilitación contra Luis Revilla

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz admitió una demanda de inhabilitación contra el candidato a la Gobernación por la Alianza Patria Sol, Luis Revilla, informó el postulante Ingvar Ellefsen.

“He sido notificado que, después de mucho esfuerzo, se ha dado curso a una de las dos demandas que presenté. Luis Revilla tiene 48 horas para transparentar su documentación”, señaló Ellefsen, candidato por la agrupación Somos La Paz.

Según el demandante, Revilla no cumpliría el requisito de residencia material e inmediata durante los dos años previos a la elección, al no haber acreditado justificación legal por su ausencia del país.

Ellefsen recordó que el candidato se declaró en la clandestinidad en 2022, tras un proceso judicial en su contra, y pidió que aclare si permaneció como refugiado político u otra condición legal.

El postulante explicó que la primera demanda no fue admitida; sin embargo, tras presentar pruebas adicionales, el TED decidió dar curso al recurso.

Una vez ingresada para su tratamiento, la instancia electoral tiene 72 horas para emitir una resolución.

Con información de ABI.

Mira la programación en Red Uno Play