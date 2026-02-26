Gary plantea implementar el modelo concesionario en la Alcaldía

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación Primero Santa Cruz, Gary Áñez, denunció que el municipio se encuentra “abandonado”, sin servicios básicos eficientes, y aseguró que en los últimos 20 años la ciudad perdió protagonismo e iniciativa en su gestión pública.

Áñez afirmó que una de sus prioridades será reconstruir la participación activa del gobierno municipal y recuperar las recaudaciones, que, según señaló, cayeron de Bs 1.400 millones a Bs 700 millones, lo que habría impactado directamente en la capacidad de prestación de servicios.

El candidato remarcó la necesidad de recuperar los servicios municipales básicos, desde la poda de árboles hasta el alumbrado público, señalando que la ausencia de estos refleja el deterioro de la gestión edil.

Asimismo, planteó la actualización de la Carta Orgánica Municipal para implementar un modelo concesionario, que permita ejecutar obras a través de alianzas público-privadas, especialmente en proyectos de gran envergadura para la ciudad.

Finalmente, propuso distritalizar la gestión municipal, otorgando recursos y competencias a las subalcaldías, con el objetivo de descentralizar la administración y garantizar una respuesta más eficiente a las demandas vecinales.

Mira la programación en Red Uno Play