Gary Añez refuerza su campaña recorriendo mercados de Santa Cruz

En el marco de su campaña rumbo a la Alcaldía de Santa Cruz, el candidato Gary Añez recorrió el mercado El Paraíso como parte de su cronograma de visitas a distintos centros de abasto y barrios de la ciudad, donde socializa su plan de gobierno.

Durante su visita, Añez se refirió a la situación del mercado La Ramada y cuestionó la administración municipal en temas como el manejo de los baños públicos.

“La administración de los baños corresponde a la Alcaldía Municipal y ellos tendrían que pagar el agua. Hay un tema ahí que debe arreglarse”, señaló.

El candidato sostuvo que otro punto urgente es la renovación de usufructos y derechos propietarios dentro de los mercados, tema que —según indicó— debe ser atendido con prontitud para brindar seguridad jurídica a los comerciantes.

En cuanto al comercio informal, Áñez fue enfático al señalar que su propuesta apunta a recuperar los espacios públicos. “Tenemos una propuesta para el mercado: todo para el mercado, para la calle nada”, afirmó.

Asimismo, informó que sostuvo una reunión con el dirigente de los vendedores ambulantes, con quien estaría avanzando en un acuerdo para reubicarlos.

“Tienen que salir de la calle. Lo vamos a hacer en el marco del diálogo, respetándoles su fuente laboral, pero tienen que salir de la calle. La acera es de la ciudad, es del vecino, no es del vendedor”, manifestó.

Áñez también aseguró que existe una situación de presunta extorsión hacia los comerciantes por parte del gobierno municipal.

El candidato reiteró que su propuesta busca reordenar la ciudad, garantizando condiciones adecuadas tanto para comerciantes como para los vecinos que utilizan los espacios públicos.

