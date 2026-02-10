Rosario Schamisseddine realizó “rotondazo” y presentó sus propuestas rumbo a las subnacionales

La candidata a la Alcaldía cruceña encabezó un “rotondazo” en la rotonda de la Madre India, donde presentó sus ejes de campaña centrados en orden, administración y mejoras en el transporte público.
10/02/2026 21:20
Escuchar esta nota
Rumbo a las elecciones subnacionales, los candidatos intensifican sus actividades en distintos puntos de la ciudad. La candidata a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la alianza Unidos, Rosario Schamisseddine, encabezó este martes un “rotondazo”.
Acompañada de simpatizantes y su equipo de campaña, Schamisseddine destacó el significado del lugar elegido para la actividad.
“Estamos aquí en la rotonda de la Madre India, un símbolo importantísimo para todos los cruceños y sobre todo para las madres, que somos protectoras”, expresó.
Consultada sobre sus principales propuestas para la ciudad, la candidata resumió su planteamiento en tres ejes: “Orden, decisión y sentido humano. Vamos a trabajar por Santa Cruz, por una ciudad metropolitana bien administrada; de eso yo me hago cargo”.
Schamisseddine aseguró que su equipo recorre los 15 distritos municipales con el objetivo de recoger demandas y fortalecer su plan de gobierno.
En relación con el transporte público, uno de los temas más sensibles para la población, indicó que buscará diálogo con el sector.
“Vamos a conversar con el sector del transporte, porque ellos tienen que ser parte de la solución. Santa Cruz merece un transporte bien ordenado, limpio, a un precio justo, con respeto, con paradas y con unidades nuevas”, afirmó.
Como parte de su agenda, la candidata anunció la apertura de una casa de campaña en el Distrito 4, invitando a los vecinos a participar de la actividad programada para la noche.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55