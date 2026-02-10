Rosario Schamisseddine realizó “rotondazo” y presentó sus propuestas rumbo a las subnacionales

Rumbo a las elecciones subnacionales, los candidatos intensifican sus actividades en distintos puntos de la ciudad. La candidata a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la alianza Unidos, Rosario Schamisseddine, encabezó este martes un “rotondazo”.

Acompañada de simpatizantes y su equipo de campaña, Schamisseddine destacó el significado del lugar elegido para la actividad.

“Estamos aquí en la rotonda de la Madre India, un símbolo importantísimo para todos los cruceños y sobre todo para las madres, que somos protectoras”, expresó.

Consultada sobre sus principales propuestas para la ciudad, la candidata resumió su planteamiento en tres ejes: “Orden, decisión y sentido humano. Vamos a trabajar por Santa Cruz, por una ciudad metropolitana bien administrada; de eso yo me hago cargo”.

Schamisseddine aseguró que su equipo recorre los 15 distritos municipales con el objetivo de recoger demandas y fortalecer su plan de gobierno.

En relación con el transporte público, uno de los temas más sensibles para la población, indicó que buscará diálogo con el sector.

“Vamos a conversar con el sector del transporte, porque ellos tienen que ser parte de la solución. Santa Cruz merece un transporte bien ordenado, limpio, a un precio justo, con respeto, con paradas y con unidades nuevas”, afirmó.

Como parte de su agenda, la candidata anunció la apertura de una casa de campaña en el Distrito 4, invitando a los vecinos a participar de la actividad programada para la noche.

