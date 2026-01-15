Subnacionales 2026: Rosario Schamissedine va por la alcaldía cruceña, "Yo me hago cargo"

La candidata Rosario Schamissedine expuso sus propuestas y motivaciones para postular a la Alcaldía de Santa Cruz en el espacio “Uno Decide” de la Red Uno de Bolivia.

Schamissedine se definió como una mujer emprendedora, cruceña y vecina de la ciudad, además de madre de cuatro hijos y abuela de cuatro nietos, con uno más en camino. Aseguró que su decisión de postularse responde a la necesidad de una ciudad “ordenada, metropolitana, segura y saludable”.

“La ciudad no necesita promesas, necesita que alguien se haga cargo”, afirmó la candidata, señalando que se considera la persona más capacitada para asumir la administración municipal. Bajo el lema “yo me hago cargo”, planteó una gestión basada en orden, decisión y sentido humano.

Entre sus principales propuestas, destacó la mejora de la alimentación escolar, asegurando que debe ser digna y nutritiva, ya que —según sostuvo— un niño con hambre no puede aprender. También planteó un transporte público ordenado, con un pasaje justo, para que el desorden no sea asumido por los vecinos.

En materia ambiental, propuso industrializar los residuos sólidos. “La basura bien gestionada puede convertirse en un recojo gratuito, industrializándola con una licitación nacional e internacional para beneficio de todos los vecinos”, explicó.

En salud, schamissedine se refirió a las largas filas en emergencias y a la falta de medicamentos, problemas que —aseguró— se acabarán con la implementación de servicios de resonancia y tomografía en cada distrito. Además, anunció una salud integral y preventiva fortalecida desde el primer y segundo nivel de atención.

Finalmente, reiteró su compromiso con la ciudad: “Santa Cruz merece ser bien administrada, con orden, decisión y sentido humano. Yo me hago cargo”.

