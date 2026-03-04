Tras tres semanas de malos olores cerca a un colegio en Cochabamba, intervienen alcantarilla colapsada

Luego de 21 días de lidiar con olores nauseabundos y riesgos sanitarios, la comunidad educativa del colegio Melchor Guzmán Quitón, ubicado en la zona norte de la ciudad, recibió finalmente la atención de la empresa Semapa. El colapso de una tubería de alcantarillado mantenía en emergencia a padres, maestros y estudiantes de las inmediaciones de la avenida Circunvalación y Melchor Urquidi.

Foco de contaminación y riesgos a la salud

La rotura de la tubería, situada en la intersección de las calles Lirios y Tajibos, provocó que aguas residuales desembocaran directamente en una torrentera colindante a la unidad educativa y en un canal de riego cercano. Según denunciaron los padres de familia, la situación se volvió insoportable. Estudiantes manifestaron haber comenzado con molestias y problemas estomacales debido a la exposición prolongada a los fétidos olores. Los vecinos señalaron que, pese a las denuncias realizadas semanas atrás, Semapa no había acudido al lugar, lo que motivó amenazas de movilizaciones sociales para ser escuchados.

Intervención técnica de Semapa

La tarde de este martes, una cuadrilla de trabajadores de la empresa de aguas llegó al sector para realizar trabajos de limpieza con varillas. Según el informe técnico preliminar, se presume que una obstrucción masiva generó una presión excesiva que terminó por reventar la tubería.

"Se ha procedido al destrabado del taponamiento y se ha removido tierra para verificar la magnitud del daño en la infraestructura", indicaron trabajadores en el sitio.

Situación actual y próximos pasos

Aunque el flujo de aguas servidas ha sido detenido, el ambiente en la zona aún permanece impregnado por el mal olor debido a la tierra que quedó remojada con los desechos.

Para este miércoles, se espera el arribo de un segundo equipo especializado que realizará una inspección técnica profunda del estado de la tubería para garantizar una solución definitiva y evitar que el colapso se repita, afectando nuevamente el derecho a la salud y educación de los menores del sector.

Mira la programación en Red Uno Play