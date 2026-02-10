Kurt Reintsch plantea un plan integral centrado en caminos, salud y generación de empleo para La Paz

Con un diagnóstico construido a partir de años de trabajo en provincia y contacto directo con diversos sectores sociales, el candidato a la Gobernación del departamento de La Paz por la alianza Libre, Kurt Reintsch, presentó este martes los principales ejes de su plan de gobierno, enfocados en infraestructura caminera, salud, empleo, turismo y modernización institucional.

“Conocemos las necesidades reales del departamento porque hemos estado ahí, con la gente, con transportistas, gremiales, comerciantes y productores”, afirmó.

Uno de los pilares centrales de su plan de gobierno es la mejora y mantenimiento de la red caminera provincial, considerada de urgencia inmediata. Recordó que la Gobernación tiene bajo su responsabilidad cerca de 6.800 kilómetros de caminos no troncales, cuya falta de mantenimiento afecta directamente a la producción y al acceso a mercados.

La propuesta apunta a trabajos preventivos de cunetaje, raspaje y estabilización de taludes, lo que permitiría reducir costos, garantizar transitabilidad y facilitar que los productos de provincia lleguen a las ferias de El Alto y la ciudad de La Paz.

“Sin caminos no hay integración, y sin integración no hay desarrollo”, sostuvo, señalando que una red vial en buenas condiciones también impulsará el turismo interno, actualmente limitado por el mal estado de las carreteras.

Digitalización, descentralización y producción de medicamentos

En el área de salud, el candidato propuso una transformación del sistema a través de la digitalización, con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la atención. La iniciativa contempla un registro digital del historial clínico de los pacientes y un control informatizado de medicamentos, para evitar gastos innecesarios y mejorar la gestión hospitalaria.

Asimismo, se planteó la descentralización de los servicios de salud, fortaleciendo la atención en provincias. Entre los proyectos mencionados figuran la recuperación de hospitales cerrados, la consolidación de centros en El Alto y la construcción de un hospital tropical en Caranavi, considerado prioritario para el norte paceño.

Un componente innovador del plan es la instalación de 23 módulos de producción de medicamentos, en alianza con la empresa privada, lo que permitiría reducir el gasto en la compra de fármacos, generar empleo y garantizar el abastecimiento. Según el candidato, esta iniciativa podría financiarse gradualmente con los mismos recursos que actualmente se destinan a la adquisición de medicamentos.

Empleo, turismo y lucha contra la migración

Reintsch identificó la migración campo-ciudad como una consecuencia directa de la falta de oportunidades en provincia. Para revertir esta tendencia, propuso potenciar el turismo, el folclore y las ferias productivas, generando empleo directo e indirecto en transporte, comercio y servicios.

“La gente no migra porque quiere, migra porque no hay trabajo. Si mejoramos caminos y activamos el turismo, podemos frenar ese proceso”, afirmó.

Transparencia y modernización de la Gobernación

En materia de gestión pública, el candidato propuso una reducción del aparato burocrático y una digitalización integral de trámites, como fichas ambientales y servicios notariales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir la corrupción.

“La digitalización permite control ciudadano en tiempo real y reduce significativamente los espacios de corrupción”, aseguró, planteando que el seguimiento digital de procesos puede disminuir esas prácticas en al menos un 50%.

El aspirante sostuvo que su propuesta se apoya en la experiencia acumulada antes y después de su rol dirigencial en el Club The Strongest, y en una visión de gestión profesional y técnica.

Mira la programación en Red Uno Play