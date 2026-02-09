Wilmer Gálvez propone orden, seguridad y transformación integral para la ciudad de El Alto

Con un diagnóstico crítico sobre la situación actual del municipio y una propuesta centrada en el orden, la seguridad ciudadana y la reactivación económica, el candidato por Libre a la Alcaldía de El Alto, Wilmer Gálvez, presentó los principales ejes de su plan de gobierno, destacando que su incursión en la política responde a la “necesidad urgente de cambiar el rumbo de la ciudad”.

Gálvez remarcó que es su primera participación en la política electoral y subrayó que no proviene de la función pública.

“Nunca fuimos diputados, nunca fuimos concejales, ni mucho menos funcionarios públicos. Somos profesionales y empresarios, por eso mi experiencia empresarial me permitió conocer de cerca las dificultades económicas que atraviesa el país y el municipio”, aseveró.

El candidato se definió como un profesional empresario con una familia consolidada, profundamente identificado con la ciudad.

Diagnóstico: una ciudad descuidada y sin autoridad

Gálvez sostuvo que El Alto enfrenta un grave deterioro urbano, con calles y avenidas en mal estado, problemas de transporte, inseguridad creciente y falta de infraestructura básica.

“La seguridad ciudadana campea en nuestra querida ciudad de El Alto. El municipio ha perdido autoridad hace muchos años”, afirmó.

Entre los principales problemas identificó la ausencia de alcantarillado pluvial, inundaciones en época de lluvias, deficiencias en las unidades educativas, falta de laboratorios e internet para los estudiantes, además de un rezago de al menos 15 años en obras de infraestructura vial.

Auditorías y transparencia en la gestión municipal

Uno de los pilares de su propuesta es la realización de auditorías internas a la gestión municipal saliente.

“Todos me piden auditoría, auditoría interna. Lo vamos a hacer. La auditoría es algo positivo en el tema de corrección, tiene que ir donde corresponda”, señaló, mencionando retrasos graves en obras como el distribuidor de Río Seco.

Seguridad ciudadana: serenazgo y tecnología

En materia de seguridad, el candidato anunció la implementación de un serenazgo municipal, respaldado por una ley municipal y en coordinación con la Policía Boliviana. La propuesta contempla la incorporación inicial de 300 guardias municipales y la instalación de cámaras inteligentes conectadas a un centro de monitoreo en la Ceja de El Alto.

“Ya no podemos controlar al antisocial sin herramientas. Las cámaras son una muy buena opción. Vamos a devolver autoridad y credibilidad al municipio”, afirmó, aclarando que se respetarán los derechos ciudadanos y que el serenazgo evitará que la población tome justicia por mano propia.

Transporte: GPS, control y estudio de costos

Para enfrentar el caos en el transporte público, Gálvez propuso la implementación obligatoria de GPS en las unidades, en coordinación con los sindicatos, para eliminar el trameaje y mejorar la seguridad.

Asimismo, anunció que su gestión realizará un estudio de costos real para regular el pasaje, una medida que, según dijo, fue evitada durante años.

“Es necesario hacerlo, nadie quiere, pero nosotros lo vamos a hacer”, aseguró.

Austeridad, recaudación y lucha contra la corrupción

El candidato planteó una gestión austera, con la reducción de secretarías y direcciones innecesarias, además de mejorar los sistemas de recaudación, catastro y planimetría.

“No más burocracia ni corrupción. De ahí van a salir los recursos para nuestras propuestas”, sostuvo.

Amnistía tributaria real

Gálvez también anunció una amnistía tributaria, sin multas ni sanciones acumuladas, especialmente para propietarios de edificaciones que aún pagan impuestos como lotes.

“No vamos a cobrar multas. Vamos a hacer un estudio y que cada uno pague lo que corresponde, sin retroactividad”, explicó.

Reactivación económica e inversión

Para atraer inversión privada, el candidato propuso garantizar seguridad jurídica y mejorar la infraestructura de la zona industrial de El Alto, con el objetivo de que empresas que migraron a otras ciudades regresen.

Mira la programación en Red Uno Play