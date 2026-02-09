Olivia brilló como reina de los Tremendacitos en el Corso Infantil

Olivia, reina de los Tremendacitos, vivió una jornada inolvidable durante el Corso Infantil que se desarrolló el pasado domingo 8 de febrero en el Cambódromo de Santa Cruz.

Entre espuma, juegos y mucha emoción, la pequeña soberana confesó estar disfrutando al máximo su reinado.

“La estoy pasando muy bien, feliz por estar con todos estos niños, jugando, echando espuma. Estos días de carnaval son los mejores de todo el año”, expresó con entusiasmo.

Sobre el recorrido, aseguró que fue una experiencia mágica. “Estuvo hermoso, me sentí muy feliz mandándole besos a toda la gente”, contó.

Además, recordó con cariño cómo el público la alentaba a su paso. Para los días de Carnaval, adelantó que los compartiría en familia. “Voy a ir a la casa de mi abuelo a jugar en el centro”, comentó.

Finalmente, dejó un mensaje para otras niñas que sueñan con vivir esta experiencia. “Les digo que la pasen muy bien, porque si ustedes quieren ser reinas, pueden ser, esto solo se vive una vez y es muy bonito”. También recomendó tomar precauciones: “Que no estén todo el tiempo en la calle por precaución”.

Durante la jornada, la reina de la comparsa aspirante a coronar en 2027, Los Tremendazos, también estuvo presente en el Corso Infantil, brindando su respaldo y apoyo a Olivia en esta importante actividad carnavalera.

