TEMAS DE HOY:
Minería ilegal Dopaje Narcotráfico

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Oruro vivió el último convite con fe, música y devoción a la Virgen del Socavón

Con profunda fe y devoción, integrantes de 52 conjuntos folclóricos recorrieron las calles de la Capital del Folclore para renovar su promesa a la Virgen del Socavón, a pocas semanas de la Entrada 2026.

Red Uno de Bolivia

08/02/2026 22:06

Foto: El último convite rumbo al Carnaval de Oruro. APG
Oruro

Escuchar esta nota

En una demostración masiva de fe y cultura, miles de peregrinos y danzarines tomaron este domingo las calles de la ciudad de Oruro para participar en el último convite previo al Carnaval de Oruro 2026, uno de los eventos culturales y religiosos más importantes del país.

Bajo un sol radiante y un ambiente de profunda devoción, los integrantes de los 52 grupos afiliados a la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro (ACFO) renovaron su promesa de bailar durante tres años en honor a la Virgen del Socavón, patrona espiritual de la festividad.

 

 

Desde las primeras horas de la mañana, a partir de las 07:30, la ruta se colmó de música y color con los acordes de las bandas de bronce y el paso rítmico de danzas emblemáticas como la diablada, morenada, caporales y tinkus. El recorrido culminó en el Santuario del Socavón, donde los peregrinos ingresaron de rodillas hasta el altar como muestra de agradecimiento y fe.

La jornada se desarrolló un día después del exitoso Festival de Bandas, realizado el sábado, que reunió a más de 5.000 músicos en una presentación multitudinaria que reafirmó el valor cultural y artístico del Carnaval.

Reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el Carnaval de Oruro representa la máxima expresión cultural de Bolivia, al fusionar la devoción católica a la Virgen de la Candelaria del Socavón con las tradiciones ancestrales andinas.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD