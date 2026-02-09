Oruro vivió el último convite con fe, música y devoción a la Virgen del Socavón

En una demostración masiva de fe y cultura, miles de peregrinos y danzarines tomaron este domingo las calles de la ciudad de Oruro para participar en el último convite previo al Carnaval de Oruro 2026, uno de los eventos culturales y religiosos más importantes del país.

Bajo un sol radiante y un ambiente de profunda devoción, los integrantes de los 52 grupos afiliados a la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro (ACFO) renovaron su promesa de bailar durante tres años en honor a la Virgen del Socavón, patrona espiritual de la festividad.

Desde las primeras horas de la mañana, a partir de las 07:30, la ruta se colmó de música y color con los acordes de las bandas de bronce y el paso rítmico de danzas emblemáticas como la diablada, morenada, caporales y tinkus. El recorrido culminó en el Santuario del Socavón, donde los peregrinos ingresaron de rodillas hasta el altar como muestra de agradecimiento y fe.

La jornada se desarrolló un día después del exitoso Festival de Bandas, realizado el sábado, que reunió a más de 5.000 músicos en una presentación multitudinaria que reafirmó el valor cultural y artístico del Carnaval.

Reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el Carnaval de Oruro representa la máxima expresión cultural de Bolivia, al fusionar la devoción católica a la Virgen de la Candelaria del Socavón con las tradiciones ancestrales andinas.

