Camila I dedicó su coronación a su madrina: “Desde el cielo me dio la fortaleza”

La noche de su coronación, Camila I no solo celebró la alegría del Carnaval cruceño, también vivió uno de los momentos más emotivos de la noche al rendir homenaje a su madrina, fallecida durante su reinado.

Con la voz entrecortada y visiblemente conmovida, la soberana agradeció a Dios y a quien considera uno de sus pilares fundamentales. “

Quiero dar las gracias a Dios y a una persona muy importante en mi vida que desde el cielo me dio la fortaleza y la calma para llegar hasta aquí: mi amada madrina”, expresó ante el público.

Camila I confesó que atravesó momentos difíciles tras la pérdida, pero aseguró que decidió mantener la alegría como una forma de honrar su memoria. “La perdimos durante este reinado, pero siempre llevé y mantuve la alegría para honrarla”, afirmó.

“Todos podemos pasar por un mal momento, pero tenemos que convertirlo en fortaleza”, sostuvo, arrancando aplausos del público presente.

La Reina aseguró que siente la presencia de su madrina acompañándola en cada paso. “Sé que está presente entre nosotros”, dijo entre lágrimas.

