“Santa Cruz se lleva en el alma”: El emocionante discurso de Camila I en su coronación

En una noche marcada por la emoción y el fervor carnavalero, Camila I fue coronada Reina del Carnaval cruceño y ofreció un discurso cargado de gratitud y profundo amor por su tierra.

“Mi amado pueblo cruceño, esta noche les hablo como Santa Cruz, que no es solo un nombre, se siente, se honra, se lleva en el corazón, en la voz, en el alma”, expresó la soberana ante miles de asistentes que acompañaron la ceremonia.

Durante su intervención, evocó a figuras emblemáticas que han exaltado la identidad cruceña a lo largo de la historia, como Raúl Otero, Cañoto y Gladys Moreno, resaltando el honor que representa encarnar ese legado cultural.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue cuando recordó a su madrina, fallecida durante su reinado. Entre lágrimas, agradeció la fortaleza espiritual que, asegura, recibió desde el cielo.

“Quiero dar las gracias a Dios y a una persona muy importante en mi vida que desde el cielo me dio la fortaleza y la calma para llegar hasta aquí: mi amada madrina”, manifestó.

La Reina señaló que, pese al dolor, decidió mantener la alegría como forma de homenaje y enseñanza. “Todos podemos pasar por un mal momento, pero tenemos que convertirlo en fortaleza”, sostuvo.

Camila I también dedicó palabras a su familia, a quienes agradeció por inculcarle valores y tradiciones cruceñas. Recordó los domingos compartiendo masitas típicas y los carnavales vividos en la calle Beni junto a su bisabuela. “Esta corona también lleva el apellido de mi familia. Gracias por el apoyo”, añadió.

Asimismo, destacó el respaldo de la comparsa coronadora, los Testarudos, a quienes atribuyó la oportunidad de cumplir tres sueños en un mismo día.

“Soñaba con ser piloto y subí a un helicóptero; soñé en niña con ser bombero y subimos a un carro de rescatistas”, relató, subrayando el compromiso social del proyecto presentado por la agrupación.

Finalmente, la soberana dejó un mensaje de unidad y resistencia cultural. “Esta coronación no es solo mía y de los Testarudos, es de todo un pueblo que resiste, valiente y hospitalario. Mientras haya un cambita con su tamborita y un corazón latiendo por Santa Cruz, nuestro carnaval no va a morir jamás”, concluyó.

Con un discurso que combinó fe, tradición y orgullo regional, Camila I inauguró oficialmente su reinado reafirmando el espíritu festivo e identidad que caracterizan al Carnaval cruceño.

