Inició la coronación de Camila I con un deslumbrante desfile de reinas

Entre aplausos y trajes espectaculares, el público disfruta de una noche inolvidable que marca el inicio del reinado de la nueva soberana carnavalera.
07/02/2026 21:27
La noche más esperada del Carnaval cruceño comenzó con un imponente desfile de reinas que llenó de brillo, color y tradición el escenario de la coronación de Camila I.
Desde los primeros minutos, el público vivió una verdadera fiesta carnavalera, con comparsas y soberanas que derrocharon elegancia y alegría, marcando el inicio oficial de una velada que promete quedar en la memoria de todos.
El evento, previo a la gran proclamación de la soberana del Carnaval cruceño 2026, estuvo cargado de emoción y simbolismo. La expectativa crece a medida que se acerca el momento en que Camila I reciba oficialmente la corona y asuma su reinado.
Entre las figuras destacadas del desfile estuvo Laida Téllez, de la comparsa Los Tremendazos, aspirantes a coronadores 2027.
La joven se lució con un hermoso vestido naranja elaborado por el diseñador Galo Sánchez, una creación que combinó elegancia y fuerza en cada detalle.
