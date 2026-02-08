TEMAS DE HOY:
Conductor imprudente Padre abusó a su hija explosión de dinamita

29ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Inició la coronación de Camila I con un deslumbrante desfile de reinas

Entre aplausos y trajes espectaculares, el público disfruta de una noche inolvidable que marca el inicio del reinado de la nueva soberana carnavalera.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/02/2026 21:27

Foto: Comparsa Tremendazos
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La noche más esperada del Carnaval cruceño comenzó con un imponente desfile de reinas que llenó de brillo, color y tradición el escenario de la coronación de Camila I.

Desde los primeros minutos, el público vivió una verdadera fiesta carnavalera, con comparsas y soberanas que derrocharon elegancia y alegría, marcando el inicio oficial de una velada que promete quedar en la memoria de todos.

El evento, previo a la gran proclamación de la soberana del Carnaval cruceño 2026, estuvo cargado de emoción y simbolismo.  La expectativa crece a medida que se acerca el momento en que Camila I reciba oficialmente la corona y asuma su reinado.

Entre las figuras destacadas del desfile estuvo Laida Téllez, de la comparsa Los Tremendazos, aspirantes a coronadores 2027.

La joven se lució con un hermoso vestido naranja elaborado por el diseñador Galo Sánchez, una creación que combinó elegancia y fuerza en cada detalle.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD