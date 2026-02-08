Inició la coronación de Camila I con un deslumbrante desfile de reinas

La noche más esperada del Carnaval cruceño comenzó con un imponente desfile de reinas que llenó de brillo, color y tradición el escenario de la coronación de Camila I.

Desde los primeros minutos, el público vivió una verdadera fiesta carnavalera, con comparsas y soberanas que derrocharon elegancia y alegría, marcando el inicio oficial de una velada que promete quedar en la memoria de todos.

El evento, previo a la gran proclamación de la soberana del Carnaval cruceño 2026, estuvo cargado de emoción y simbolismo. La expectativa crece a medida que se acerca el momento en que Camila I reciba oficialmente la corona y asuma su reinado.

Entre las figuras destacadas del desfile estuvo Laida Téllez, de la comparsa Los Tremendazos, aspirantes a coronadores 2027.

La joven se lució con un hermoso vestido naranja elaborado por el diseñador Galo Sánchez, una creación que combinó elegancia y fuerza en cada detalle.

