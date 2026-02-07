Camacho celebra la extinción del caso 'Golpe I' y afirma: “Ganó Santa Cruz, ganó Bolivia”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, celebró este sábado la extinción del proceso penal del caso 'Golpe I', luego de que un juzgado de La Paz determinara que se superó el plazo legal de tres años para el juzgamiento.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Camacho afirmó que la decisión judicial confirma que las movilizaciones de 2019 “no fueron actos de terrorismo, sino una protesta ciudadana contra el fraude electoral”.

“Ganó Santa Cruz. Ganó Bolivia”, escribió el gobernador, al destacar que no existe ningún condenado en el proceso.

“No fue terrorismo”, sostiene el gobernador cruceño

En su publicación, Camacho sostuvo que el fallo ratifica la posición de quienes rechazaron la narrativa del “golpe de Estado”, impulsada por el Movimiento al Socialismo (MAS) tras la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.

Según el gobernador, las protestas fueron una expresión legítima de la voluntad popular y no acciones violentas organizadas. Además, denunció que durante el proceso se intentó quebrar la resistencia del movimiento cívico cruceño mediante persecución, abusos y detenciones.

Mensaje político y proyección electoral

Camacho también aprovechó el pronunciamiento para reforzar su discurso político, señalando que Santa Cruz “nunca se arrodilló ni se rindió”, y agradeció al pueblo cruceño por el respaldo durante los años del proceso judicial.

El mensaje se da en un contexto clave, ya que el gobernador busca la reelección en los comicios subnacionales previstos para marzo, tras haber salido del penal de Chonchocoro.

