Gobierno impulsa el modelo 50/50 como base para avanzar hacia un futuro federal en Bolivia

El Gobierno nacional planteó este jueves la consolidación del modelo 50/50 de distribución de recursos como el primer paso para construir, de manera gradual, un Estado con mayores niveles de descentralización y proyección hacia un futuro federal, siempre que exista estabilidad económica y desarrollo regional sostenido.

“La consolidación del federalismo es, primero, consolidar un modelo autonómico que funcione. Consolidar nuestro modelo 50-50 será el primer paso para que Bolivia, en los años venideros, pueda avanzar hacia ser un país federal”, señaló la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, al referirse a la hoja de ruta que plantea el Ejecutivo.

Según la autoridad, tanto el federalismo como el modelo 50/50 son esquemas de descentralización político-administrativa, pero aclaró que el tránsito hacia un Estado Federal no puede ser inmediato ni improvisado.

“Se llega a un modelo federal cuando existe un desarrollo económico sólido en las regiones. Esto es un paso a paso”, remarcó.

Desarrollo económico como condición clave

Desde el Gobierno se enfatizó que más allá del debate sobre el nombre del modelo, lo esencial es garantizar estabilidad financiera, crecimiento económico y fortalecimiento regional.

El Ejecutivo dejó en claro que el modelo 50/50 no será impuesto, sino construido de manera participativa con las regiones.

“El 50/50 lo vamos a avanzar como una construcción colectiva. Vamos a iniciar la socialización del proyecto para recoger observaciones, pulirlo y mejorarlo”, aseguró Barrientos.

La viceministra adelantó que el presidente Rodrigo Paz ampliará los alcances de la propuesta durante un discurso el próximo domingo, donde se espera que detalle los lineamientos políticos y económicos que marcarán el rumbo del país en esta nueva etapa.

Mira la programación en Red Uno Play