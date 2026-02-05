Diputados inicia sesión para elegir a vocales electorales de La Paz y Chuquisaca

Tras devolver las ternas por falta de representatividad indígena, la Cámara Baja retoma la designación de autoridades para los tribunales departamentales.
05/02/2026 11:13
Este jueves, la Cámara de Diputados inició la sesión plenaria destinada a la elección de los nuevos vocales de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de La Paz y Chuquisaca.
El proceso se desarrolla luego de las observaciones realizadas por este cuerpo parlamentario a las Asambleas Legislativas Departamentales de ambos departamentos, que debieron ajustar y remitir nuevamente las ternas para la designación de las nuevas autoridades electorales.
La sesión fue instalada con el objetivo de definir a los vocales electorales departamentales que asumirán funciones en los TED de La Paz y Chuquisaca, en cumplimiento del procedimiento establecido por la normativa vigente.
En el caso específico de Chuquisaca, la devolución de las ternas se debió a la falta de al menos dos representantes indígenas, requisito que debe ser cumplido en la conformación de las postulaciones.
