Diputados inicia sesión para elegir a vocales electorales de La Paz y Chuquisaca

Tras devolver las ternas por falta de representatividad indígena, la Cámara Baja retoma la designación de autoridades para los tribunales departamentales.

Red Uno de Bolivia

05/02/2026 11:13

Sesión de la Cámara de Diputados. Foto Cámara de Diputados

Este jueves, la Cámara de Diputados inició la sesión plenaria destinada a la elección de los nuevos vocales de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de La Paz y Chuquisaca.

El proceso se desarrolla luego de las observaciones realizadas por este cuerpo parlamentario a las Asambleas Legislativas Departamentales de ambos departamentos, que debieron ajustar y remitir nuevamente las ternas para la designación de las nuevas autoridades electorales.

La sesión fue instalada con el objetivo de definir a los vocales electorales departamentales que asumirán funciones en los TED de La Paz y Chuquisaca, en cumplimiento del procedimiento establecido por la normativa vigente.

En el caso específico de Chuquisaca, la devolución de las ternas se debió a la falta de al menos dos representantes indígenas, requisito que debe ser cumplido en la conformación de las postulaciones.

 

