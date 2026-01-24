“Le comunicaremos la decisión de la alianza”: Gary Añez se pronuncia sobre Laura Rojas

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Gary Añez, se refirió este viernes a la situación de Laura Rojas, exdiputada y actual candidata a concejal, citada a declarar por la Fiscalía Antidrogas en el marco del caso conocido como ‘narcomaletas’.

La investigación está relacionada con el presunto tráfico de marihuana líquida ingresada al país a través del aeropuerto de Viru Viru. En este contexto, Rojas deberá presentarse como testigo ante la Fiscalía el lunes.

Añez indicó que la alianza política ya definió una posición, aunque aún no ha podido comunicársela directamente a Rojas debido a la dinámica de la campaña.

“Estamos aguardando la comunicación con ella. La alianza ya tomó una decisión, vamos a comunicársela, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar. Por respeto a la persona, primero debo informárselo a ella y luego podré dar detalles”, expresó el candidato.

Añadió que este hecho no debe afectar el proceso electoral ni la percepción ciudadana sobre la campaña: “Ella está en medio de una investigación. Entiendo que la Fiscalía tomará su curso. Esto no tiene que ver con la campaña. La ciudadanía sabe diferenciar entre un hecho individual y el proyecto político”. La exdiputada Laura Rojas deberá declarar en calidad de testigo, mientras continúan las pesquisas en torno al caso que involucra la detección de droga en maletas, presuntamente ingresadas sin control. Te puede interesar: Laura Rojas deberá declarar por investigación del caso 'narcomaletas'

