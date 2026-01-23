Confirman uso irregular de documento diplomático e instruyen acciones penales contra exdiputada, Laura Rojas

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que inició acciones legales por el uso ilícito de documentación diplomática, en el marco del caso conocido como “narcomaletas”, que investiga el ingreso irregular de equipaje al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

Mediante un comunicado oficial emitido este 23 de enero, la Cancillería precisó que el pasaporte diplomático N° DE01266 fue otorgado el 8 de septiembre de 2022 a la entonces diputada suplente Laura Rojas Ayala, a solicitud de la Cámara de Diputados, conforme a la normativa vigente. Sin embargo, aclaró que el uso de este documento estaba condicionado al ejercicio del cargo parlamentario y que debía ser devuelto una vez concluida dicha función.

Según el Ministerio, pese a las gestiones formales realizadas y al compromiso de devolución suscrito, la exautoridad no restituyó el pasaporte diplomático, incurriendo en una irregularidad administrativa. En consecuencia, la Cancillería procedió a la anulación de oficio del documento y al reporte correspondiente ante Interpol y la Dirección General de Migración el 13 de noviembre de 2025, quedando invalidado para cualquier tránsito fronterizo o uso oficial.

El comunicado señala además que el uso de un pasaporte diplomático anulado, así como la invocación de supuestas prerrogativas estatales para evadir controles aduaneros en un vuelo chárter privado, constituyen hechos que deben ser investigados y sancionados conforme a ley. Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores instruyó a su Dirección General de Asuntos Jurídicos el inicio inmediato de las acciones penales correspondientes contra Laura Rojas Ayala.

Asimismo, la Cancillería exhortó al Ministerio Público y a la Policía Boliviana a profundizar la investigación sobre las circunstancias que permitieron el ingreso de la exautoridad y de 32 maletas sin la debida fiscalización en Viru Viru, pese a existir una alerta previa emitida por esta cartera de Estado.

En el comunicado, el Ministerio reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de la fe del Estado, y advirtió que no tolerará el uso de instrumentos oficiales ni privilegios diplomáticos para encubrir intereses particulares o posibles actividades ilícitas.

