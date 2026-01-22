Imágenes de las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Viru Viru revelan el ingreso de varias “narcomaletas” al país sin que estas pasaran por los controles habituales de revisión. El hecho se registró el 29 de noviembre de 2025, según los registros oficiales del sistema de vigilancia del aeropuerto cruceño.

De acuerdo con información preliminar, las maletas habrían llegado en un jet privado procedente del exterior, en el que viajaba una exdiputada y actual candidata a concejal.

Siempre según versiones investigativas, la pasajera habría presentado un pasaporte diplomático, lo que permitió que el equipaje ingresara sin ser sometido a control por parte de las autoridades aeroportuarias.

Las grabaciones muestran el traslado del equipaje dentro de las instalaciones del aeropuerto sin que se active el protocolo regular de inspección, un hecho que posteriormente motivó la apertura de una investigación.

El 3 de diciembre, las autoridades procedieron al retiro de todas las maletas que habían ingresado en esa fecha. Estas fueron trasladadas a un galpón, que posteriormente se conoció es propiedad de un juez en servicio activo, dato que incrementó la relevancia y gravedad del caso.

Tras una serie de allanamientos, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) confirmó el hallazgo de sustancias controladas en dicho inmueble, consolidando la hipótesis de un presunto ingreso irregular de droga al país.

El caso se encuentra en plena etapa investigativa, mientras se analizan las responsabilidades administrativas, políticas y penales que podrían derivarse de este hecho, que ha puesto en cuestión los controles de seguridad aeroportuaria y el uso de credenciales diplomáticas en el país.

