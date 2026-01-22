Capturan a “Didico”, presunto jefe del clan de sicarios “Los Tiones” en San Matías, buscado por Brasil

La Policía Boliviana capturó a Luis Fernando Gómez Saavedra, alias “Didico”, acusado de ser el jefe del clan de sicarios “Los Tiones”, una organización criminal vinculada a ajustes de cuentas relacionados con el narcotráfico. El sujeto era buscado tanto en San Matías, departamento de Santa Cruz, como en Brasil, donde tiene procesos abiertos por múltiples delitos. El sujeto sería de nacionalidad brasileña, pero portaba una cédula de identidad boliviana, supuestamente emitida en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con registros policiales, “Didico” es hijo de Amarildo Gómez de Arruda, alias “Tion”, quien durante años fue identificado como el líder de esta estructura criminal y que falleció en abril de 2024, según reportes oficiales.

Amarildo Gómez, pese a encontrarse en silla de ruedas, continuaba dirigiendo el clan y contaba con una orden de captura internacional emitida por autoridades brasileñas por delitos vinculados al narcotráfico.

Tras su muerte, la Policía Boliviana y la Policía Federal de Brasil confirmaron que el mando del grupo criminal fue asumido por su hijo, Luis Fernando Gómez, quien también contaba con una orden de captura internacional, documento que fue remitido oficialmente a las autoridades bolivianas por el país vecino.

Las investigaciones señalan que el clan “Los Tiones” operaba ejecutando asesinatos por encargo, principalmente en disputas entre organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la zona fronteriza.

Cabe recordar que “Didico” ya había sido identificado por las fuerzas del orden luego de que resultara herido por impactos de bala en septiembre de 2024, cuando participaba en una carrera de caballos en pleno centro de San Matías

