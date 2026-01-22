Así cayó el presunto jefe de sicarios, acusado de múltiples delitos y buscado en Bolivia y Brasil

Un operativo coordinado entre el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y la Policía Internacional (Interpol) permitió la captura de Luis Fernando Gómez Saavedra, alias ‘Didico’, un ciudadano boliviano requerido por la justicia brasileña y vinculado a múltiples delitos de alto impacto.

La aprehensión se produjo cuando el sujeto intentaba tramitar una licencia de conducir en oficinas del Segip, ubicadas en la Mutualista. Durante el proceso de verificación de datos, se activó una alerta internacional, lo que derivó en la inmediata intervención del personal de Interpol.

El director de Interpol Santa Cruz, coronel Ramón Darío Araúz, informó que la captura se realizó tras una llamada de alerta del Segip. “Personal de Interpol acudió al lugar para verificar una alerta. El ciudadano fue conducido a dependencias policiales donde se están realizando las investigaciones correspondientes, cumpliendo todos los protocolos establecidos por la Secretaría General de Interpol en Lyon, Francia”, explicó.

Araúz precisó que el detenido cuenta con una notificación de captura internacional, lo que motivó la comunicación con la Oficina Central Nacional de Interpol en La Paz y con el país requirente.

“Existe un requerimiento por parte de un país. Se está coordinando la información con la policía extranjera, respetando los derechos y garantías constitucionales del ciudadano”, señaló.

Según antecedentes preliminares, Luis Fernando Gómez Saavedra, conocido como ‘Didico’, sería el presunto jefe de la banda de sicarios denominada “Los Tiones”, una organización criminal que operaría en el departamento de Santa Cruz, principalmente en el municipio fronterizo de San Matías, y que también tendría presencia en Brasil.

De acuerdo con informes policiales, el detenido es requerido por el vecino país por acusaciones relacionadas con narcotráfico y sicariato, presuntamente vinculadas a estructuras criminales transnacionales.

Asimismo, se conoce que el año pasado Gómez fue herido con arma de fuego durante una carrera de caballos en San Matías y posteriormente recibió atención médica en Cáceres, Brasil. Tras ese hecho, se mantenía bajo seguimiento policial.

‘Didico’ es hijo de Merildo Gómez, alias ‘Tion’, señalado como el fundador y principal líder de la organización criminal, quien fue reportado como fallecido. Desde entonces, Luis Fernando Gómez habría asumido el liderazgo del grupo.

La Policía informó que en las próximas horas se brindará mayor información sobre los antecedentes del capturado y los delitos que se le atribuyen, mientras se define su situación legal conforme a los protocolos nacionales e internacionales.

