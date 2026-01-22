Buscado por múltiples delitos: ¿quién es ‘Didico’, supuesto jefe de sicarios capturado en Santa Cruz?

Luis Fernando Gómez, conocido en el mundo del crimen como “Didico”, es el presunto líder del clan de sicarios “Los Tiones”, una organización vinculada a asesinatos por encargo y al narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Brasil. Hijo de Amarildo Gomes de Arruda, alias “Tion”, Didico heredó el control de la estructura criminal tras la muerte de su padre en abril de 2024.

Amarildo Gomes, de nacionalidad brasileña y reconocido por su largo historial delictivo, dirigía el clan incluso desde una silla de ruedas, manteniendo una orden de captura internacional por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Tras su fallecimiento, las autoridades bolivianas y brasileñas confirmaron que su hijo, Luis Fernando, asumió el liderazgo del grupo, consolidando su posición como uno de los criminales más buscados en la región.

Didico ya había sido identificados por las fuerzas del orden tras resultar gravemente herido por disparos en septiembre de 2024, durante una carrera de caballos en San Matías, departamento de Santa Cruz. Este episodio confirmó su vinculación con actividades criminales y la violencia inherente al clan “Los Tiones”. Tras el ataque, fue trasladado desde Bolivia hasta Brasil para recibir atención médica, reforzando su perfil de prófugo internacional.

De acuerdo con registros policiales, Didico sería de nacionalidad brasileña, pero portaba una cédula de identidad boliviana, supuestamente emitida en el departamento cruceño.

El individuo está vinculado a múltiples delitos que motivaron la emisión de órdenes de captura internacionales. La estructura que lidera se caracteriza por ajustes de cuentas violentos relacionados con el narcotráfico y mantiene operaciones que cruzan la frontera entre ambos países.

Con su captura reciente en Bolivia, las autoridades buscan esclarecer su participación directa en asesinatos por encargo y delitos de tráfico de drogas, mientras confirman que su perfil coincide con el de un criminal heredero de un legado familiar marcado por la violencia y la impunidad.

