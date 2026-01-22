Acribillado en el Urubó: arma hallada en vehículo secuestrado será sometida a prueba balística

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó que el arma de fuego encontrada en un vehículo secuestrado será sometida a una prueba balística con el fin de determinar si fue utilizada en el asesinato de Jorge Luis Burgos Lola, de 26 años, ocurrido el pasado 15 de enero en un campo deportivo de la zona del Urubó, en Santa Cruz.

El director departamental de la Felcc, coronel Gilmar Valencia, informó que los análisis periciales permitirán comparar las vainas recolectadas en la escena del crimen con el arma secuestrada.

“No podemos afirmar que esta arma haya sido utilizada; para eso se realizará la prueba balística correspondiente”, explicó.

De manera paralela, personal de laboratorio forense continúa con la revisión del vehículo, un Mercedes Benz negro, con el objetivo de identificar posibles evidencias adicionales. Asimismo, efectivos del DACI llevan adelante un trabajo de georreferenciación en el lugar del hecho para establecer las rutas de acceso y verificar la existencia de cámaras de vigilancia que hayan registrado el ingreso del motorizado a la zona.

Valencia confirmó además que otro vehículo habría participado en el crimen. Se trata de una camioneta Mitsubishi Triton, cuyas características ya forman parte del proceso investigativo.

Respecto a cómo fue hallado el motorizado, el jefe policial señaló que este se encontraba encunetado, y que a pocos metros se detectó una gorra, la cual fue levantada como indicio por el personal especializado.

El caso presenta avances significativos, según la Felcc. De acuerdo con Valencia, se abrieron dos procesos paralelos: uno por el delito de asesinato y otro por enriquecimiento ilícito. Esta segunda línea de investigación se activó tras detectar un alto nivel de vida en el entorno de la víctima, incluyendo vehículos de alta gama y el pago de un alquiler mensual de 3.300 dólares, situación que llamó la atención de las autoridades.

“Se trata de un joven tatuador que difícilmente podrían sostener ese estilo de vida solo con esa actividad”, manifestó el coronel, al señalar que la unidad de lucha contra las ganancias ilícitas también se encuentra trabajando en el caso.

Sobre las posibles motivaciones del crimen, la Felcc no descarta ninguna hipótesis. Entre ellas se manejan ajuste de cuentas, narcotráfico o tráfico de armas. Valencia indicó que se analizan elementos como imágenes en redes sociales y simbología vinculada a organizaciones criminales.

En las últimas horas se realizaron allanamientos en el entorno del caso, donde se secuestró documentación relevante y dos teléfonos celulares, que serán sometidos a pericias. La autoridad policial afirmó que estas acciones responden a la política del Ministerio de Gobierno de combatir organizaciones criminales que generan zozobra en la población.

Finalmente, el coronel confirmó que la pareja de la víctima ya prestó su declaración informativa ante la Policía, como parte del proceso para esclarecer los hechos

