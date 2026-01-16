Asesinado en Urubó tenía antecedentes penales; Policía no descarta crimen por narcotráfico

Jorge Luis Burgos Lola, de 26 años, fue asesinado en la zona del Urubó, según informó la Policía. La víctima, quien trabajaba como tatuador, tenía antecedentes por abuso sexual y hurto, mientras que su padre contaba con antecedentes por tráfico de sustancias controladas y robo agravado.

El comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, indicó que el crimen podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con narcotráfico.

“Probablemente se trate de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, ya que, según la información preliminar, este sujeto estaría vinculado de alguna manera a este tipo de actividades. Además, la víctima tenía antecedentes en 2023 por violación y hurto”, explicó el jefe policial.

Gómez agregó que las investigaciones continúan y que se están recopilando elementos de convicción para determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play