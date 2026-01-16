Buscan a los sicarios: joven asesinado en el Urubó recibió dos disparos en la cabeza, según la Policía

La Policía activó operativos de búsqueda para dar con al menos seis personas que habrían participado en el asesinato de un hombre de 26 años en la zona del Urubó, en Santa Cruz.

De acuerdo con el informe policial, la víctima recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza. En el lugar del hecho, los investigadores recolectaron 34 casquillos, además de revisar cámaras de seguridad y tomar declaraciones a testigos.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que se realizaron actos investigativos desde las primeras horas, con el apoyo de grupos de inteligencia, para identificar y capturar a los responsables.

“En el lugar se logró establecer que la víctima presentaba dos impactos de bala a la altura de la cabeza, provocados por proyectiles de arma de fuego”, señaló el coronel Gómez.

Por su parte, la Felcc indicó que la víctima tenía antecedentes por abuso sexual y robo agravado, y que el padre registraría antecedentes por narcotráfico. Las investigaciones continúan y la Policía mantiene los operativos en distintos puntos de la capital cruceña para dar con los implicados.

Mira la programación en Red Uno Play