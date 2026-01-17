¡IMÁGENES SENSIBLES! Revelan nuevo video del ataque armado contra Jorge Burgos, acribillado en el Urubó

Un nuevo video muestra el momento en que Jorge Luis Burgos Lola, de 26 años, yacía tendido tras ser atacado en la zona del Urubó, en Santa Cruz. En las imágenes se observa al joven debajo de la puerta del conductor, luego de recibir múltiples impactos de bala, mientras su acompañante, que se protegió debajo del asiento en el momento del ataque, logró sobrevivir milagrosamente.

La investigación por este asesinato avanza con fuerza. La Policía Boliviana y el Ministerio Público, con apoyo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ejecutaron allanamientos simultáneos en dos condominios de Santa Cruz de la Sierra y secuestraron vehículos presuntamente vinculados al ataque armado ocurrido la noche del jueves en el Urubó, municipio de Porongo.

Desde la mañana del viernes, equipos especializados intervinieron un condominio ubicado en el cuarto anillo y avenida Cristo Redentor y otro en la zona de Equipetrol, donde reside la familia de la víctima, según informó el fiscal asignado al caso, Franz Delgadillo. En los allanamientos se secuestraron documentos y se citó a algunos familiares de Burgos para brindar declaraciones como testigos el sábado 17 de enero.

El comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, indicó que en el lugar del crimen se recolectaron 34 casquillos, se revisaron cámaras de seguridad y se tomaron declaraciones a testigos. La Policía no descarta que el asesinato esté vinculado con narcotráfico. “Probablemente, se trate de un ajuste de cuentas relacionado con actividades ilícitas; la víctima tenía antecedentes por abuso sexual y hurto, mientras que su padre contaba con antecedentes por tráfico de sustancias controladas y robo agravado”, explicó Gómez.

La Fiscalía General del Estado mantiene como principales hipótesis un ajuste de cuentas o deudas pendientes entre la víctima y los perpetradores. La investigación se centra en el círculo cercano de Burgos, incluyendo a su pareja, quien estaba con él durante el ataque, y otros familiares.

“Es importante calificar correctamente el hecho como asesinato y diferenciarlo de un homicidio común. Se están analizando evidencias y testimonios para esclarecer el crimen”, señaló el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Hasta el momento, no hay personas aprehendidas.

