Tiktoker es enviado a la cárcel: de qué se lo acusa y por qué fue detenido

El tiktoker boliviano Milton M.A.M., conocido por su presencia en redes sociales, permanece aprehendido en el penal de San Antonio mientras avanza la investigación en su contra por presunta violación.

La causa se originó tras la denuncia de una joven de 24 años, quien relató los hechos ocurridos el pasado 23 de noviembre en un inmueble de Cochabamba, luego de compartir bebidas alcohólicas con un grupo de amigos.

Según el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la víctima señaló que recibió una bebida alcohólica de un guardia del tiktoker y, al despertar al día siguiente, se encontraba junto a Milton sin recordar los hechos ni tener prendas de vestir. Tras formalizar la denuncia, el creador de contenido fue aprehendido en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando aparentemente intentaba salir del país y trasladado a Cochabamba.

El juez de instrucción penal, tras una audiencia de más de dos horas y media celebrada en reserva, dictó cuatro meses de detención preventiva. La medida busca garantizar la investigación y evitar riesgo de fuga. Milton ingresó al penal de San Antonio a las 18:15 del viernes 16 de enero, bajo estricta custodia policial, y permanecerá allí mientras la Fiscalía realiza diligencias, peritajes y evaluaciones adicionales.

Ante la prensa, Milton se limitó a declaraciones breves: “La verdad no quiero decir nada… no sabía nada”, dejando inconclusa su frase. Mientras tanto, su defensa legal cuestiona la forma de aprehensión y mantiene la presunción de inocencia, asegurando que el tiktoker desconocía la denuncia hasta su captura.

La familia del joven también ofreció su versión, asegurando que la presencia de Milton en Viru Viru estaba relacionada con un viaje laboral a Argentina, respaldado por boletos, reservas de alojamiento e invitaciones, y no con un intento de fuga.

El caso generó un alto impacto mediático y social. A las afueras del Palacio de Justicia y del penal, seguidores del tiktoker se reunieron en vigilia, con carteles y consignas de apoyo, mientras se mantiene un despliegue policial para evitar altercados entre simpatizantes del acusado y defensores de la víctima.

El proceso continúa bajo reserva judicial, limitando la divulgación de nuevos detalles. La Fiscalía deberá presentar las pruebas definitivas antes de que el caso pueda avanzar a juicio oral.

