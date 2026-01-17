“Mi hermano no se estaba escapando”: La familia de Milton rompe el silencio tras su traslado a la cárcel

Las primeras horas de Milton M. A. M. en el recinto penitenciario de San Antonio estuvo marcada por el ruido de una multitud que se niega a creer en su culpabilidad. Tras dictarse su detención preventiva por cuatro meses, el traslado del tiktoker desde el Palacio de Justicia hasta el penal se convirtió en una movilización masiva de familiares y seguidores que exigen su libertad inmediata.

La versión de la familia: "Había invitación y boletos"

En las puertas del centro penitenciario, la hermana de Milton tomó la palabra para desmentir tajantemente la tesis de la Fiscalía sobre un presunto intento de fuga. Según explicó, la presencia del creador de contenido en el aeropuerto de Viru Viru tenía un motivo estrictamente laboral y documentado.

"Mi hermano no se estaba escapando. Estaba yendo a un evento en Argentina, hay evidencia, hay invitación de otros tiktokers que ya están allá. También están los boletos y la reserva de Airbnb; hay documentación", aseguró la familiar, quien además describió al acusado como un joven "muy respetuoso" y pidió no difundir "cosas malas".

Defensa técnica y la "duda razonable"

El equipo legal de Milton, encabezado por su abogado, cuestionó la forma en que se llevó a cabo la aprehensión. Según el jurista, su cliente no tenía conocimiento de la denuncia por violación hasta que fue interceptado por la policía.

"Él no tenía conocimiento, directamente se lo ha aprehendido. Vamos a demostrar su inocencia como corresponde; tenemos el recurso de apelación y podemos presentar una cesación", explicó el abogado. Además, subrayó que, aunque el proceso está en reserva, se aferran al principio de presunción de inocencia: "Mientras no haya una sentencia ejecutoriada, Milton es inocente. Hay una duda razonable".

Un respaldo masivo e inesperado

Lo que más ha sorprendido a la opinión pública es la cantidad de personas —especialmente madres de familia con sus hijos— que se han apostado en vigilia. Con carteles y estribillos de apoyo como "Milton no está solo" y "Justicia para el Chocolatito", los manifestantes llegaron incluso a bloquear calles aledañas al tribunal.

"Es una trampa": Varias seguidoras afirmaron que el joven fue víctima de un engaño. "Le han hecho caer en una trampa, no puede ser que un joven pase esto", señaló una de las manifestantes.

Apoyo incondicional: Otros fans aseguraron que se mantendrán firmes hasta que salga: "No puedo decir si es inocente o culpable porque no sé bien del caso, pero estamos aquí para apoyarlo".

A pesar del hermetismo judicial por la reserva del caso, la defensa confirmó que el tiktoker se siente "fuerte" al ver el apoyo de la gente, tras un inicio de jornada en el que se lo vio visiblemente deprimido.

