¿Qué se sabe del crimen de la niña Yuvinca? Esto ha revelado la investigación

La investigación por la muerte de la menor Yuvinca ha dado un giro significativo luego de que la Fiscalía General del Estado descartara oficialmente la hipótesis de un rapto externo. De acuerdo con los resultados preliminares de las pericias técnicas, el hecho habría ocurrido dentro del entorno familiar de la víctima, en el municipio de La Guardia.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que las diligencias realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y la Policía Boliviana permitieron recolectar indicios suficientes para proceder con la aprehensión de un familiar cercano. Según la autoridad, las pruebas científicas y las declaraciones recabadas orientaron la investigación hacia una dinámica interna del hogar.

Uno de los elementos centrales del caso son los rastros biológicos hallados en el inmueble donde vivía la menor, específicamente muestras de sangre encontrada en la cama utilizada por las personas que pernoctaban en el lugar. Estas evidencias llevaron a que el Ministerio Público califique de manera provisional el hecho bajo el tipo penal de infanticidio, a la espera de su valoración en la audiencia de medidas cautelares.

La Fiscalía aclaró que no existen registros ni indicios que respalden la versión de que la niña haya sido trasladada a otro lugar antes de su fallecimiento, motivo por el cual la teoría del rapto fue desestimada.

“Falta de pruebas”

No obstante, la investigación también generó cuestionamientos. El abogado penalista Cristian Sánchez advirtió que las pruebas presentadas hasta el momento son indicios preliminares y no concluyentes, y subrayó la necesidad de realizar estudios de genética forense que confirmen que la sangre hallada pertenece efectivamente a la menor. Según explicó, pruebas como el luminol solo detectan la posible presencia de sangre, pero no determinan su origen genético.

El jurista también expresó preocupación por posibles fallas en las primeras horas de la investigación, que podrían haber afectado la correcta recolección y preservación de la evidencia.

“Hasta ahora, según lo que ha trascendido, no hay acreditación suficiente que vincule de manera clara al sospechoso con el crimen”, afirmó.

Detención preventiva sin plazo

Pese a estas observaciones, tras la audiencia de medidas cautelares instalada la noche del viernes, la autoridad judicial determinó la detención preventiva sin plazo del principal sospechoso, quien fue trasladado al penal de Palmasola. La defensa anunció que cuenta con elementos, como registros audiovisuales, que buscarían demostrar que el imputado se encontraba en otro lugar al momento del hecho.

El caso Yuvinca continúa en etapa investigativa. Las autoridades reiteraron que la detención preventiva no implica una condena y que será el avance de las pericias científicas el que determine responsabilidades penales.

