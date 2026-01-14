TEMAS DE HOY:
“No ha salido del departamento”: Policía cree que el asesino de Yuvinca aún sigue en la zona del crimen

El fiscal Rolando Díaz, informó que se descartó la hipótesis de que la niña haya sido raptada en un vehículo y, por el contrario, se presume que fue llevada a un domicilio cercano al lugar donde posteriormente fue encontrada.

Charles Muñoz Flores

14/01/2026 15:52

Policía tras la pista del asesino de Yuvinca. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

A una semana del crimen que conmocionó a la población de La Guardia, el asesinato de la menor Yuvinca de 8 años, sigue sin responsables identificados, mientras el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) intensifican las investigaciones en el entorno donde ocurrió el hecho.

El fiscal asignado al caso, Rolando Díaz, informó que se descartó la hipótesis de que la niña haya sido raptada en un vehículo y, por el contrario, se presume que fue llevada a un domicilio cercano al lugar donde posteriormente fue encontrada.

“La hipótesis que se maneja es que la niña ha estado en un domicilio cercano y posteriormente ha sido dejada en ese lugar durante la noche o la madrugada”, explicó Díaz.

En ese marco, la Fiscalía ya tomó declaraciones ampliatorias a los familiares de la víctima y ahora se centra en el entorno social de la menor, incluyendo amistades, compañeros de escuela y vecinos del barrio.

“Estamos viendo el entorno de amistad y también a los vecinos que puedan haber observado alguna irregularidad esa noche o ese mismo día”, señaló el fiscal.

Las autoridades consideran que el autor del crimen sería una persona que vive en la zona y que tenía la confianza suficiente para acercarse a la menor sin levantar sospechas.

“Se maneja la hipótesis de que el responsable no ha salido del departamento. Inclusive, quizás está todavía en la zona, porque debe ser un viviente del lugar que tuvo confianza con la menor”, afirmó.

Asimismo, no se descarta que una segunda persona pueda haber ayudado después del crimen, por lo que la Fiscalía advirtió que cualquier ciudadano que tenga información y no la proporcione podría enfrentar responsabilidades legales.

Las investigaciones continuarán con nuevos recorridos por el barrio y entrevistas adicionales.

“Siempre hay alguna anomalía que alguien pudo haber visto antes o después del hecho”, concluyó Díaz.

 

