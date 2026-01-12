Crimen de Yuvinca: la Policía intensifica la búsqueda del responsable de la muerte de la niña de 8 años

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz confirmó que la menor Yuvinca, de 8 años, fue víctima de un crimen violento que ahora es investigado como infanticidio, luego de que su cuerpo fuera hallado el viernes 9 de enero en el barrio Divino Niño, del municipio de La Guardia.

El director de la Felcc, coronel Gilmar Valencia, informó que la niña fue reportada como desaparecida el martes 6 de enero de 2026, y que el examen forense determinó que su muerte ocurrió aproximadamente 72 horas antes del hallazgo.

De acuerdo con la autopsia legal, la causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento, combinada con traumatismo encéfalo craneal (TEC). La menor fue estrangulada con un cinturón, y además se confirmó que fue víctima de agresión sexual.

Inicialmente, el caso fue tipificado como trata y tráfico de personas, pero tras el hallazgo del cuerpo se reclasificó como infanticidio, conforme al artículo 259 de la Constitución Política del Estado, que sanciona severamente la muerte de niños, niñas y adolescentes.

Durante el procedimiento forense, los investigadores recolectaron muestras biológicas como hisopados del área genital y anal, sangre y muestras ungueales, con el fin de obtener restos de células epiteliales, sangre o semen que permitan identificar al autor mediante pruebas de ADN.

Valencia explicó que tres grupos especializados de inteligencia trabajan de manera simultánea en la investigación, principalmente en el entorno familiar y en la zona donde fue vista por última vez. También se tomaron declaraciones a familiares, vecinos y menores de edad que tuvieron contacto reciente con la víctima.

“El caso es extremadamente delicado. Estamos muy cerca de esclarecerlo, pero no podemos revelar nombres ni detalles que pongan en riesgo la investigación”, afirmó el coronel.

