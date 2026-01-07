Buscan a Yuvinca Segarra Rivera, niña de 8 años desaparecida en Santa Cruz

La Policía y familiares buscan intensamente a Yuvinca Segarra Rivera, una menor de 8 años de edad que fue reportada como desaparecida el lunes 6 de enero de 2026, aproximadamente a horas 11:40 de la mañana, en Santa Cruz.

Según el reporte familiar, la niña salió aproximadamente a las 11:40 de la mañana de su domicilio, ubicado en el kilómetro 15 de la doble vía a La Guardia, en el barrio Divino Niño, con dirección a la vivienda de su tía. Sin embargo, nunca llegó a su destino y desde entonces se desconoce su paradero.

Al momento de su desaparición, Yuvinca vestía una polera de manga corta combinada en colores rosado y celeste, un short blanco a rayas y sandalias de color negro.

La familia se encuentra profundamente angustiada y solicita la colaboración de la población para obtener cualquier información que ayude a dar con la ubicación de la menor.

Las autoridades ya tomaron conocimiento del caso y la División de Trata y Tráfico se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

Cualquier información puede ser comunicada de inmediato a los siguientes números:

710 44 853

713 28 674

739 63 666

Línea gratuita División Trata y Tráfico: 800 12 0911.

Mira la programación en Red Uno Play