Familia busca a María Valeria, adolescente de 14 años desaparecida desde el 2 de enero en Santa Cruz

Una madre vive momentos de angustia e incertidumbre tras denunciar la desaparición de su hija, María Valeria Solares Laura, una adolescente de 14 años que no aparece desde el sábado 2 de enero en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Ante la falta de información sobre su paradero, la familia decidió hacer pública la denuncia a través del Ojo Ciudadano, con la esperanza de que la población pueda colaborar con datos que ayuden a encontrarla.

Según el testimonio de la madre, María Valeria fue vista por última vez la mañana del sábado, en inmediaciones de la Terminal Bimodal, donde presuntamente se encontraba acompañada de un joven. Desde ese momento, no se volvió a tener noticias de ella.

La menor desapareció del barrio San Jorge, ubicado en la zona de la Pampa de la Isla.

Vestimenta y características

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía:

Pantalón azul

Camisa floreada

La familia indicó que María Valeria no suele salir sola y descartó que se haya ido voluntariamente de su hogar.

“Ella no sale de casa sola, siempre está conmigo o con mi madre”, expresó su madre, visiblemente afectada.

Piden ayuda a la población

Cualquier persona que tenga información que ayude a dar con el paradero de la adolescente puede comunicarse a los siguientes números: 72669667 - 78591461

La familia pide apoyo y solidaridad de la ciudadanía para lograr su pronta ubicación.

