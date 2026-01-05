Vías hacia el Beni continúan expeditas pese a amenaza de bloqueo

A pesar del anuncio de un bloqueo de carreteras en el municipio de San Julián, este lunes todas las vías se mantienen expeditas, y el tránsito hacia el departamento del Beni y la región de la Chiquitanía se desarrolla con normalidad.

Desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz, se informó que las salidas interdepartamentales operan sin inconvenientes, permitiendo el flujo habitual de pasajeros y transporte.

Sectores sociales, organizaciones y productores de San Julián habían anunciado que la medida de presión comenzaría a las 00:00 de este lunes, en rechazo al Decreto Supremo 5503, el cual motivó la declaratoria de emergencia del sector.

Sin embargo, hasta el momento no se ha instalado ningún punto de bloqueo en las principales vías de la zona.

Según información preliminar, la medida podría activarse alrededor de las 8:00 a. m., aunque esto no ha sido confirmado oficialmente por los sectores convocantes.

Mira la programación en Red Uno Play