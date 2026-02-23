Adiós al maestro: el féretro de David Santalla llega al Teatro Municipal de La Paz

El emblemático camión de la película Mi Socio cumplió su misión de abrir paso a la caravana que trasladó los restos de David Santalla desde el aeropuerto de El Alto. A las 20:05 horas, el histórico vehículo y el cortejo fúnebre arribaron finalmente a las puertas del Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez.

Este emotivo homenaje en la sede de Gobierno se produce tras una misa de cuerpo presente realizada en la Catedral Metropolitana de Sucre, ciudad donde el actor residía. Desde la capital, el féretro fue trasladado vía aérea para recibir el último adiós en el escenario que lo consagró.

Actualmente, el círculo familiar más cercano del artista mantiene un espacio de privacidad de aproximadamente 45 minutos junto al féretro. Posteriormente, se permitirá el ingreso de la prensa, colegas del gremio artístico y la ciudadanía en general para la capilla ardiente.

A los 86 años, el maestro cerró los ojos tras una valiente y dura batalla contra el cáncer, apoyado por cuidados paliativos en sus jornadas finales. Su esposa relató que el actor partió con serenidad, entregándose al descanso eterno de manera tranquila y en absoluta paz.

La partida de Santalla pone fin a más de 50 años de una trayectoria impecable que marcó la identidad del cine y el teatro en Bolivia. Su legado trasciende las pantallas, dejando un vacío irreemplazable en la cultura nacional y en el corazón de sus espectadores.

