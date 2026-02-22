La Paz inmortaliza a Santalla: tendrá su estatua frente al Teatro Municipal

La ciudad de La Paz rendirá un tributo permanente al icónico David Santalla con la construcción de una estatua de bronce en el corazón de su vida artística. El alcalde Iván Arias confirmó que el monumento será emplazado estratégicamente frente al Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez.

“Pronto estaremos esbozando una estatua que él pedía frente al Teatro Municipal; se nos fue un grande”, afirmó el burgomaestre paceño.

Con este anuncio, se busca cumplir un anhelo del actor que dedicó décadas de su vida a las tablas nacionales.

Como muestra de respeto, Arias portó una imagen de Santalla durante el tradicional ‘Entierro del Pepino’ este domingo. El gesto simbolizó el duelo de una ciudad que despide a su comediante más emblemático en pleno cierre del Carnaval.

Para la noche de este domingo, se ha organizado un homenaje póstumo en el Teatro Municipal tras la llegada de sus restos desde Sucre. Arias informó que cerca de 30 artistas se han inscrito voluntariamente para rendirle un último tributo sobre el escenario.

David Santalla falleció este sábado a los 86 años luego de una valiente batalla contra el cáncer. Su partida deja un vacío inmenso, pero su legado permanece intacto como el pilar fundamental del teatro popular boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play