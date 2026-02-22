Iglesia Católica llama a renunciar al materialismo y al poder en esta Cuaresma

En el marco del primer domingo de Cuaresma, el obispo de la Diócesis de El Alto y secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Giovani Arana, exhortó a la población a vivir un tiempo de "transformación auténtica", centrada en el servicio a los más vulnerables y el rechazo a las tentaciones contemporáneas del materialismo y la idolatría.

Un ayuno de palabras y actitudes

Durante su homilía, el prelado destacó que la conversión no debe ser un acto de apariencia, sino un cambio profundo en el estilo de vida. Basándose en el mensaje del Papa para este tiempo litúrgico, Arana enfatizó dos pilares: la escucha de la palabra y la práctica del ayuno.

Sin embargo, aclaró que el ayuno propuesto va más allá de lo alimenticio:

Desarmar el lenguaje: Invitó a abstenerse de usar palabras que lastiman, realizar juicios inmediatos y difundir calumnias.

Practicar la amabilidad: Instó a mejorar el trato en la familia, el trabajo, las redes sociales y los debates políticos.

Vencer las tres tentaciones actuales

Tomando como referencia el pasaje bíblico de las tentaciones de Jesús en el desierto, el Monseñor identificó tres riesgos latentes en la sociedad boliviana:

Materialismo y Consumismo: Advirtió sobre el peligro de sobreponer lo material a lo espiritual. "El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios", recordó, instando a no descuidar el crecimiento interior. La ambición de Poder: Señaló que el poder debe asumirse como un acto de servicio y no como una carrera para alcanzar privilegios. "Cuanto más asumamos lugares de mayor responsabilidad, mayor debe ser nuestro espíritu de servicio", afirmó. La Idolatría Moderna: Lamentó la facilidad con la que se rinde culto al dinero, la moda, la vanidad, el propio ego o incluso a amuletos y supersticiones, calificando estas actitudes como "falsas seguridades" e incoherencias con la fe cristiana.

Caminar en comunidad

Finalmente, el obispo animó a las parroquias y familias a realizar este "camino compartido", buscando que Dios sea el único que gobierne sus vidas. Pidió a los fieles aprovechar estos 40 días para confrontar su realidad con la verdad del Evangelio y llegar a la Pascua con una vida renovada y coherente.

