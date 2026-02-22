El buscarril volverá a circular entre Aiquile y Vila Vila

El Ministerio de Obras Públicas anunció este domingo que en las próximas semanas se restablecerá el servicio ferroviario de pasajeros en el tramo Aiquile – Vila Vila, parte de la ruta Cochabamba – Aiquile.

La reactivación se da luego de las inspecciones técnicas realizadas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que exigió el cumplimiento de las condiciones necesarias para retomar el transporte de pasajeros.

Según el reporte oficial, Ferroviaria Andina, concesionaria de la red ferroviaria en el país, trabajó desde 2024 en la rehabilitación y reconstrucción del tramo, que se encontraba abandonado y en grave deterioro, incluso con robo de rieles en algunos sectores.

Tras las pruebas técnicas y operativas correspondientes, la fecha exacta del reinicio será anunciada próximamente.

El recorrido, de aproximadamente 220 kilómetros, atraviesa poblaciones como Tarata, Cliza, Sacabamba, Vila Vila, Anzaldo y Mizque, entre otras localidades del departamento de Cochabamba. Además de su función de transporte, el servicio representa una alternativa turística por los atractivos paisajes rurales, cultivos y arquitectura tradicional de los pueblos aledaños.

Reactivación del ferrobús a la Chiquitania

El Ministerio también recordó que el ferrobús hacia la Chiquitania retomará operaciones desde el 27 de febrero, luego de seis años de suspensión debido a la pandemia y la baja demanda.

El servicio, con capacidad para 42 pasajeros, beneficiará a poblaciones del departamento de Santa Cruz, entre ellas San José, Roboré, Chochís, Aguas Calientes, Carmen Rivero Tórrez y Puerto Quijarro.

Asimismo, se informó sobre el inicio del estudio de prefactibilidad técnica de preinversión para la vía férrea Motacucito – Mutún, incluyendo Puerto Busch, proyecto que cuenta con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Con estas acciones, el Gobierno apunta a fortalecer la red ferroviaria nacional y consolidar al tren como alternativa de transporte regional y dinamizador económico.

