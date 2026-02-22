Paso a paso para saber si eres jurado electoral este 22 de marzo

Rumbo a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó el sorteo oficial de 200.600 ciudadanos que tendrán la responsabilidad de administrar las mesas de sufragio. A exactamente un mes de los comicios, es vital que cada boliviano verifique su situación para evitar sanciones o, en su defecto, tramitar su excusa a tiempo.

Paso a paso: ¿Cómo saber si fui elegido?

Para facilitar la consulta, el TSE ha dispuesto la plataforma web y una aplicación móvil. En el video que acompaña esta nota, le mostramos el proceso detallado:

Ingreso: Desde su computadora o celular, busque en Google el portal "Yo Participo". Registro de datos: Ingrese su número de Cédula de Identidad (sin el lugar de expedición). Fecha de nacimiento: Coloque los datos en orden: día, mes y año. Validación: Escriba el código captcha que aparece en pantalla. Si el código no es claro, puede solicitar uno nuevo. Resultado: Presione el botón "Consultar". El sistema le indicará de inmediato si es jurado, además de informarle sobre su recinto y mesa de votación.

También puede descargar la aplicación "Yo Participo Bolivia" desde la Play Store (Android) o App Store (iOS) y seguir los mismos pasos. En la página web encontrará un código QR directo para la descarga.

¿Qué pasa si no puedo cumplir con el deber?

Las autoridades electorales recordaron que, si usted ha sido seleccionado pero tiene un impedimento justificado (como enfermedad, fuerza mayor o viajes programados), debe presentar su excusa formal.

El periodo para realizar este trámite inicia este lunes. Es fundamental cumplir con los plazos establecidos, ya que no asistir como jurado el día de la elección conlleva multas económicas y restricciones en trámites bancarios.

