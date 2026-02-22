FAB y TAB ordenan investigación por ingreso de sustancias controladas en Viru Viru

Tras los recientes operativos que detectaron el ingreso de sustancias controladas al país, el Comando de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la empresa Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) instruyeron la apertura inmediata de una investigación "exhaustiva" para determinar cómo estas cargas contaminadas utilizaron la infraestructura estratégica del Aeropuerto Internacional de Viru Viru.

Investigación de trazabilidad completa

El objetivo de esta intervención es establecer la ruta exacta de los envíos desde su origen internacional. Según el documento oficial, la investigación se orienta a identificar:

Origen y destino: La trazabilidad completa de los envíos internacionales.

Cadena logística: Las empresas o intermediarios involucrados en el transporte.

Responsabilidades: La eventual participación de personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras.

TAB deslinda responsabilidad sobre el contenido

La estatal TAB aclaró que, como empresa dedicada exclusivamente al transporte aéreo de carga, su actuación se rige por normas aeronáuticas y aduaneras, pero subrayó una distinción legal importante: la responsabilidad sobre la veracidad de lo que se transporta recae directamente en los remitentes y operadores logísticos.

“TAB no ejerce funciones de inspección material ni de certificación del contenido declarado por terceros, más allá del cumplimiento de las obligaciones formales y documentales establecidas por ley”, puntualizó la institución.

Pese a las irregularidades detectadas, la FAB y TAB defendieron la efectividad de los controles actuales, señalando que la detección de estas sustancias es evidencia de que los mecanismos de fiscalización del Estado están "activos y operando".

Ambas entidades reafirmaron una política de tolerancia cero frente al tráfico de sustancias ilícitas. Aseguraron que no habrá permisividad ni encubrimiento ante hechos que vulneren la seguridad del Estado. De confirmarse delitos, se impulsarán procesos administrativos y penales sin dilación contra los involucrados.

Mira la programación en Red Uno Play